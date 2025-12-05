https://ria.ru/20251205/indiya-2060040543.html
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии
Вывод АЭС "Куданкулам" на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:43:00+03:00
2025-12-05T12:43:00+03:00
2025-12-05T12:43:00+03:00
экономика
индия
россия
владимир путин
куданкулам
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_0:93:2400:1443_1920x0_80_0_0_b09984858b5c8f7f2add9b5fef0fd8fd.jpg
https://ria.ru/20250901/likhachev-2038841010.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_176:0:2224:1536_1920x0_80_0_0_74922ba4944c24998639fbd46594f345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, владимир путин, куданкулам, новости - ядерные технологии
Экономика, Индия, Россия, Владимир Путин, Куданкулам, Новости - Ядерные технологии
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии
Путин: АЭС "Куданкулам" внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии