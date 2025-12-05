Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/indiya-2060040543.html
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии
Вывод АЭС "Куданкулам" на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:43:00+03:00
2025-12-05T12:43:00+03:00
экономика
индия
россия
владимир путин
куданкулам
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_0:93:2400:1443_1920x0_80_0_0_b09984858b5c8f7f2add9b5fef0fd8fd.jpg
https://ria.ru/20250901/likhachev-2038841010.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_176:0:2224:1536_1920x0_80_0_0_74922ba4944c24998639fbd46594f345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, владимир путин, куданкулам, новости - ядерные технологии
Экономика, Индия, Россия, Владимир Путин, Куданкулам, Новости - Ядерные технологии
Путин оценил вклад АЭС "Куданкулам" в энергообеспечение Индии

Путин: АЭС "Куданкулам" внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Вывод АЭС "Куданкулам" на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Осуществляется флагманский проект по возведению крупнейшей в Индии атомной электростанции "Куданкулам". Два из шести реакторов, реакторных блоков уже подключены к энергосети. Еще на четырех продолжаются инженерно-строительные работы. Вывод этой АЭС на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-индийских переговоров.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Индия хочет строить у себя малые АЭС вместе с Россией, заявил Лихачев
1 сентября, 13:23
 
ЭкономикаИндияРоссияВладимир ПутинКуданкуламНовости - Ядерные технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала