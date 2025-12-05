Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов для Индии
12:38 05.12.2025
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов для Индии
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов для Индии
Россия является надежным поставщиком энергоресурсов Индии и готова и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:38:00+03:00
2025-12-05T12:38:00+03:00
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов для Индии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов Индии и готова и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Успешно развивается партнёрство в энергетике. Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов, и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.
Путин спросил, почему Индия не может покупать топливо у РФ, как делают США
