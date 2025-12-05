Рейтинг@Mail.ru
Моди рассказал о договоренности с Россией по обмену студентами
12:22 05.12.2025
Моди рассказал о договоренности с Россией по обмену студентами
Россия и Индия увеличат количество обменов студентами, усилят научные обмены, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России... РИА Новости, 05.12.2025
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
в мире
россия, индия, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025, в мире
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, В мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия увеличат количество обменов студентами, усилят научные обмены, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы совместно будем работать по направлению образования и повышения квалификации, мы также увеличим количество обменов студентами и научные обмены", - сказал Моди.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
