Государственный визит Путина в Индию

Путин прибыл в страну 4 декабря. У трапа самолета на авиабазе ВВС Индии Палам его лично встретил Моди.
Затем лидеры в одной машине отправились на неформальную встречу в резиденции премьера, которая прошла в закрытом формате.
Перед личной беседой Моди заявил, что рад приветствовать Путина, и назвал его своим другом. Он отметил, что отношения двух стран проверены временем и приносят большую пользу их народам.
На следующий день стороны провели официальные переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели.
Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии.
От Aurus для президента проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил его в полной готовности.
Помимо Моди, российскую делегацию также поприветствовала президент Индии Дроупади Мурму.
Политики сделали общее фото, затем индийский оркестр исполнил гимн России.
После чего Путин посетил комплекс Радж Гхат и почтил память политического деятеля и философа Махатмы Ганди. По традиции он снял обувь перед входом в мемориал.
На официальных переговорах стороны обсудили отношения стран и ситуацию на Украине. Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо". Переговоры длились более двух часов.
По итогам встречи они приняли совместное заявление и назвали приоритеты взаимодействия стран: упрощение визового режима, сотрудничество в военной и энергетической сферах. Всего стороны подписали 29 совместных документов.
После переговоров лидеры приняли участие в российско-индийском бизнес-форуме. Во время пленарного заседания Путин отметил, что у стран есть растущие возможности во многих направлениях, но они не используются в полной мере.
