16:06 05.12.2025 (обновлено: 18:31 05.12.2025)
Государственный визит Путина в Индию
Государственный визит Путина в Индию
Владимир Путин прибыл в Индию в двухдневным визитом, в ходе которого встретился с премьером Нарендрой Моди и президентом Дроупади Мурму, а также посетил... РИА Новости, 05.12.2025
Государственный визит Путина в Индию

Владимир Путин прибыл в Индию в двухдневным визитом, в ходе которого встретился с премьером Нарендрой Моди и президентом Дроупади Мурму, а также посетил пленарное заседание Российско-индийского форума импортеров. Основные кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Путин прибыл в страну 4 декабря. У трапа самолета на авиабазе ВВС Индии Палам его лично встретил Моди.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам. Слева: премьер-министр Индии Нарендра Моди

Путин прибыл в страну 4 декабря. У трапа самолета на авиабазе ВВС Индии Палам его лично встретил Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Затем лидеры в одной машине отправились на неформальную встречу в резиденции премьера, которая прошла в закрытом формате.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам. Справа: премьер-министр Индии Нарендра Моди

Затем лидеры в одной машине отправились на неформальную встречу в резиденции премьера, которая прошла в закрытом формате.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Перед личной беседой Моди заявил, что рад приветствовать Путина, и назвал его своим другом. Он отметил, что отношения двух стран проверены временем и приносят большую пользу их народам.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели

Перед личной беседой Моди заявил, что рад приветствовать Путина, и назвал его своим другом. Он отметил, что отношения двух стран проверены временем и приносят большую пользу их народам.

© РИА Новости / POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанк

На следующий день стороны провели официальные переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели.

Автомобиль Аурус кортежа президента РФ Владимира Путина въезжает в сопровождении почетного конного караула на площадь перед президентским дворцом в Нью-Дели

На следующий день стороны провели официальные переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели.

© РИА Новости / POOL/Михаил Терещенко | Перейти в медиабанк

Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели

Строительство этого дворца завершили в 1938 году, проект был разработан английским архитектором Эдвином Лютьенсом. Здесь состоялась церемония передачи командования индийскими вооруженными силами от британских колониальных властей администрации независимой Индии.

© РИА Новости / POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанк

От Aurus для президента проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил его в полной готовности.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели

От Aurus для президента проложили красную ковровую дорожку, почетный караул встретил его в полной готовности.

© РИА Новости / POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанк

Помимо Моди, российскую делегацию также поприветствовала президент Индии Дроупади Мурму.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию

Помимо Моди, российскую делегацию также поприветствовала президент Индии Дроупади Мурму.

© РИА Новости / POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанк

Политики сделали общее фото, затем индийский оркестр исполнил гимн России.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели

Политики сделали общее фото, затем индийский оркестр исполнил гимн России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После чего Путин посетил комплекс Радж Гхат и почтил память политического деятеля и философа Махатмы Ганди. По традиции он снял обувь перед входом в мемориал.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию

После чего Путин посетил комплекс Радж Гхат и почтил память политического деятеля и философа Махатмы Ганди. По традиции он снял обувь перед входом в мемориал.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На официальных переговорах стороны обсудили отношения стран и ситуацию на Украине. Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо". Переговоры длились более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели

На официальных переговорах стороны обсудили отношения стран и ситуацию на Украине. Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо". Переговоры длились более двух часов.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

По итогам встречи они приняли совместное заявление и назвали приоритеты взаимодействия стран: упрощение визового режима, сотрудничество в военной и энергетической сферах. Всего стороны подписали 29 совместных документов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели

По итогам встречи они приняли совместное заявление и назвали приоритеты взаимодействия стран: упрощение визового режима, сотрудничество в военной и энергетической сферах. Всего стороны подписали 29 совместных документов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После переговоров лидеры приняли участие в российско-индийском бизнес-форуме. Во время пленарного заседания Путин отметил, что у стран есть растущие возможности во многих направлениях, но они не используются в полной мере.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели

После переговоров лидеры приняли участие в российско-индийском бизнес-форуме. Во время пленарного заседания Путин отметил, что у стран есть растущие возможности во многих направлениях, но они не используются в полной мере.

