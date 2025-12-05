Визит Путина в Индию говорит об особом партнерстве, считает эксперт

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Индию является свидетельством особого стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели в период становления многополярного мира, считает кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики дипломатической академии МИД РФ и бывший посол РФ в Непале Сергей Величкин.

Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу он проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди . Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

"Естественно, это очень важное международное событие. Это визит, который относится к стратегическому партнерству, мы его называем особо привилегированным стратегическим партнерством с 2010 года, которое скорее строит многополярность или полицентричность в международных отношениях", - заявил он.

Отношения двух стран, по мнению эксперта, почти не имеют "нулевых тем": по каждому аспекту двусторонней повестки между Москвой и Нью-Дели ведется тесное взаимодействие.

"Индия и Россия наравне с Китаем - это образующие огромного евразийского массива, который, ну, уж прямо будем говорить, является главным континентом мира. Вокруг этого строится все остальное. От этого не уйти. Мы самой природой призваны обеспечивать всемирное равновесие. И Россия традиционно себя видит таковой", - добавил дипломат.

Он также отметил, что роль самой Индии в мировой политике постоянно растет, и сейчас страна берет на себя роль основного голоса глобального Юга