Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии
Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии
Россия и Индия проделали большую работу по развитию отношений, возможности сотрудничества расширяются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
россия
индия
визит путина в индию — 2025
в мире
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
россия, индия, визит путина в индию — 2025, в мире, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии
Путин: Россия и Индия проделали большую работу по развитию отношений