Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии
Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил глубокий характер отношений России и Индии
Отношения России и Индии носят глубокий характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: отношения РФ и Индии носят глубокий исторический характер