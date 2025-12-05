Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
09:27 05.12.2025 (обновлено: 09:34 05.12.2025)
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия сегодня вместе отстаивают на международной арене принципы равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу посетил мемориал Махатмы Ганди. Президент РФ возложил венок и почтил память индийского политика на месте его кремации. Также Путин оставил запись в книге почетных гостей. Глава государства написал, что Ганди внес неоценимый вклад в дело мира на всей планете.
"В своих письмах Льву Николаевичу Толстому он много рассуждал о будущем мира - свободном от диктата, гегемонии, основанном на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов. И именно эти принципы и ценности Россия и Индия сегодня вместе отстаивают на международной арене", - написал Путин.
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
