Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
Россия и Индия сегодня вместе отстаивают на международной арене принципы равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов, заявил президент РФ Владимир...
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
Путин: РФ и Индия вместе отстаивают принципы равноправия на международной арене