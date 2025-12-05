МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Начавшаяся поездка президента России Владимира Путина в Индию наглядно демонстрирует теплые и дружеские отношения между Москвой и Нью-Дели, что сильно отличается от прошедшего два месяца назад визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который завершился провалом, пишет издание The Telegraph.
© Getty Images / WPA Pool/Stefan RousseauКир Стармер и Нарендра Моди во время заявления для прессы в Мумбае. 9 октября 2025
© Getty Images / WPA Pool/Stefan Rousseau
Кир Стармер и Нарендра Моди во время заявления для прессы в Мумбае. 9 октября 2025
"Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбае. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением", — сообщается в материале.
"Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today", — резюмирует он.
Ожидается, что результатами визита Путина в Индию станут расширение сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.