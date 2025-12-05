В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию

«

"Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбае. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением", — сообщается в материале.