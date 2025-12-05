Рейтинг@Mail.ru
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
02:38 05.12.2025 (обновлено: 13:57 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/indiya-2059930324.html
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
Начавшаяся поездка президента России Владимира Путина в Индию наглядно демонстрирует теплые и дружеские отношения между Москвой и Нью-Дели, что сильно...
2025-12-05T02:38:00+03:00
2025-12-05T13:57:00+03:00
в мире
индия
москва
владимир путин
великобритания
кир стармер
визит путина в индию — 2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059906256.html
https://ria.ru/20251204/putin-2059852976.html
индия
москва
великобритания
В мире, Индия, Москва, Владимир Путин, Великобритания, Кир Стармер, Визит Путина в Индию — 2025
В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию

Telegraph: Визит Путина в Индию проходит значительно успешнее, чем у Стармера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. 4 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. 4 декабря 2025
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Начавшаяся поездка президента России Владимира Путина в Индию наглядно демонстрирует теплые и дружеские отношения между Москвой и Нью-Дели, что сильно отличается от прошедшего два месяца назад визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который завершился провалом, пишет издание The Telegraph.
© Getty Images / WPA Pool/Stefan RousseauКир Стармер и Нарендра Моди во время заявления для прессы в Мумбае. 9 октября 2025
Кир Стармер и Нарендра Моди во время заявления для прессы в Мумбае - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / WPA Pool/Stefan Rousseau
Кир Стармер и Нарендра Моди во время заявления для прессы в Мумбае. 9 октября 2025
«

"Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбае. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением", — сообщается в материале.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин сообщил о недовольстве растущей ролью Индии на рынках за счет России
Вчера, 21:17
Автор статьи отмечает, что усилившееся давление со стороны государств Запада на Индию в вопросе двусторонних отношений с Москвой приводит к обратным результатам — страны, несмотря ни на что, продолжают расширение сотрудничества.
«
"Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today", — резюмирует он.
Ожидается, что результатами визита Путина в Индию станут расширение сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ назвали визит Путина в Индию историческим событием
Вчера, 17:46
 
