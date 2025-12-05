https://ria.ru/20251205/indija-2059974772.html
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий - РИА Новости, 05.12.2025
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:13:00+03:00
2025-12-05T10:13:00+03:00
2025-12-05T10:13:00+03:00
экономика
россия
индия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016087885.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Индия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий
Дмитриев: у России и Индии есть большой потенциал в сфере высоких технологий