Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у сотрудничества РФ и Индии в сфере высоких технологий есть большой потенциал.