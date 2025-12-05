Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий - РИА Новости, 05.12.2025
10:13 05.12.2025
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у... РИА Новости, 05.12.2025
экономика, россия, индия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ оценил сотрудничество с Индией в сфере высоких технологий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у сотрудничества РФ и Индии в сфере высоких технологий есть большой потенциал.
"Мы видим большой потенциал именно в сфере высоких технологий. Мы также знаем, что "Иннопрактика" развивает технологические проекты российские на территории Индии. Поэтому больше у нас упор сейчас о том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями
9 мая, 17:39
 
ЭкономикаРоссияИндияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
