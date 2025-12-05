Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская экономика может испытать значительный рост производительности труда в следующем году благодаря внедрению искусственного интеллекта.

"Я думаю, в следующем году мы можем увидеть рост производительности на 4 процента с учётом того, насколько быстро развивается ИИ. Сотрудники смогут производить столько, сколько нужно компании, без необходимости нанимать большое количество новых людей", - сказал Хассетт Fox Business.