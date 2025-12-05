Рейтинг@Mail.ru
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ - РИА Новости, 05.12.2025
17:52 05.12.2025
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская экономика может испытать значительный рост производительности труда РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:52:00+03:00
2025-12-05T17:52:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ

Белый дом ожидает рост производительности труда в США в 2026 году благодаря ИИ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская экономика может испытать значительный рост производительности труда в следующем году благодаря внедрению искусственного интеллекта.
"Я думаю, в следующем году мы можем увидеть рост производительности на 4 процента с учётом того, насколько быстро развивается ИИ. Сотрудники смогут производить столько, сколько нужно компании, без необходимости нанимать большое количество новых людей", - сказал Хассетт Fox Business.
За последние 20 лет производительность труда в США росла в среднем примерно на 1,5% в год.
Президент США Дональд Трамп ранее заверял, что США занимают ведущие позиции в областях квантовых технологий, искусственного интеллекта и ядерных разработок.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В США запатентовали самый быстрый ИИ, распознающий документы
24 ноября, 13:42
 
