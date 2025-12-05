https://ria.ru/20251205/ii-2060175217.html
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ - РИА Новости, 05.12.2025
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская экономика может испытать значительный рост производительности труда РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:52:00+03:00
2025-12-05T17:52:00+03:00
2025-12-05T17:52:00+03:00
Белый дом ожидает рост производительности труда в США благодаря ИИ
Белый дом ожидает рост производительности труда в США в 2026 году благодаря ИИ
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская экономика может испытать значительный рост производительности труда в следующем году благодаря внедрению искусственного интеллекта.
"Я думаю, в следующем году мы можем увидеть рост производительности на 4 процента с учётом того, насколько быстро развивается ИИ. Сотрудники смогут производить столько, сколько нужно компании, без необходимости нанимать большое количество новых людей", - сказал Хассетт Fox Business.
За последние 20 лет производительность труда в США
росла в среднем примерно на 1,5% в год.
Президент США Дональд Трамп
ранее заверял, что США занимают ведущие позиции в областях квантовых технологий, искусственного интеллекта и ядерных разработок.