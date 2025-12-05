https://ria.ru/20251205/icegergert--2059965111.html
Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду АУЕ*
Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду АУЕ* - РИА Новости, 05.12.2025
Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду АУЕ*
Суд в Москве оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) за пропаганду АУЕ*), сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:37:00+03:00
2025-12-05T09:37:00+03:00
2025-12-05T10:10:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052509428_0:217:2048:1369_1920x0_80_0_0_69a71bcf86b4cd9b2164cd48e6e5626e.jpg
https://ria.ru/20250211/uljanovsk-1998688266.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052509428_0:201:2048:1737_1920x0_80_0_0_86a61e7efb8419d6761c29fe1b986462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду АУЕ*
Суд в Москве оштрафовал на 2 тыс руб рэпера Icegergert за пропаганду АУЕ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Суд в Москве оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) за пропаганду АУЕ*), сообщает
столичная прокуратура.
«
"По постановлению прокуратуры Москвы Георгий Гергерт признан судом виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций) и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме две тысячи рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Рэпер Icegergert 26 октября на концерте выкрикнул лозунг АУЕ*. Позднее Гергерт извинился и отметил, что "позволил себе лишнего" на фоне алкогольного опьянения. На допросе он признал вину, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Согласно выводам лингвистического исследования публично произнесенная Гергертом фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации "А.У.Е.*", - говорится в релизе прокуратуры.
Артисту грозило до 15 суток административного ареста.
Верховный суд РФ
в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* экстремистское движение, запрещено в РФ