09:37 05.12.2025 (обновлено: 10:10 05.12.2025)
Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду АУЕ*
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) за пропаганду АУЕ*), сообщает столичная прокуратура.
"По постановлению прокуратуры Москвы Георгий Гергерт признан судом виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций) и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме две тысячи рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Рэпер Icegergert 26 октября на концерте выкрикнул лозунг АУЕ*. Позднее Гергерт извинился и отметил, что "позволил себе лишнего" на фоне алкогольного опьянения. На допросе он признал вину, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Согласно выводам лингвистического исследования публично произнесенная Гергертом фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации "А.У.Е.*", - говорится в релизе прокуратуры.
Артисту грозило до 15 суток административного ареста.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* экстремистское движение, запрещено в РФ
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Ульяновске задержали более 20 подозреваемых в пропаганде АУЕ*
Заголовок открываемого материала