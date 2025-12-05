Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду АУЕ*

«

"По постановлению прокуратуры Москвы Георгий Гергерт признан судом виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций) и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме две тысячи рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.