Командование ВСУ плохо относится к гражданским, рассказал российский боец

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска.
"Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву
3 декабря, 19:38
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18