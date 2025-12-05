Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ плохо относится к гражданским, рассказал российский боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 05.12.2025
Командование ВСУ плохо относится к гражданским, рассказал российский боец
Командование ВСУ плохо относится к гражданским, рассказал российский боец - РИА Новости, 05.12.2025
Командование ВСУ плохо относится к гражданским, рассказал российский боец
Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:12:00+03:00
2025-12-05T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
красноармейск
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
красноармейск
в мире, россия, донецкая народная республика, красноармейск, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ плохо относится к гражданским, рассказал российский боец

Командование ВСУ очень плохо относится к мирным жителям в ДНР

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска.
"Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что у командования ВСУ помочь тому боевику не получилось. Однако отношение к мирному населению в ДНР эти переговоры хорошо показывают, обратил внимание Ходыкин.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
