Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Орловская область доставила служащим в брянском приграничье российским бойцам спецоперации гуманитарный груз с оборудованием и снаряжением, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Посылка с необходимым оборудованием и снаряжением передана для формирования новых расчетов вновь созданных подразделений в приграничных районах Брянской области. В нее вошли: генератор, шуроповерты и железные скобы для строительства командно-наблюдательных и опорных пунктов", – говорится в сообщении.