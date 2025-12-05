https://ria.ru/20251205/gumpomosch-2060151152.html
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение - РИА Новости, 05.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
Орловская область доставила служащим в брянском приграничье российским бойцам спецоперации гуманитарный груз с оборудованием и снаряжением, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:49:00+03:00
2025-12-05T16:49:00+03:00
2025-12-05T16:49:00+03:00
надежные люди
брянская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060108663_0:182:1000:745_1920x0_80_0_0_520c27b288008ecfce51e098b0d18a3f.jpg
https://ria.ru/20251204/belovo-2059802103.html
брянская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060108663_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_51fa3770fd4b285e28ce72881efe4ed5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, орловская область
Надежные люди, Брянская область, Орловская область
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
Орловская область передала бойцам СВО гумпомощь для формирования расчетов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Орловская область доставила служащим в брянском приграничье российским бойцам спецоперации гуманитарный груз с оборудованием и снаряжением, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Посылка с необходимым оборудованием и снаряжением передана для формирования новых расчетов вновь созданных подразделений в приграничных районах Брянской области. В нее вошли: генератор, шуроповерты и железные скобы для строительства командно-наблюдательных и опорных пунктов", – говорится в сообщении.
По данным властей, груз предназначается служащим в приграничных районах Брянской области бойцам, его доставил участник специальной военной операции и кадровой программы "Герои земли Орловской" Михаил Лисов.