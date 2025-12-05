Рейтинг@Mail.ru
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:49 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/gumpomosch-2060151152.html
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение - РИА Новости, 05.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
Орловская область доставила служащим в брянском приграничье российским бойцам спецоперации гуманитарный груз с оборудованием и снаряжением, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:49:00+03:00
2025-12-05T16:49:00+03:00
надежные люди
брянская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060108663_0:182:1000:745_1920x0_80_0_0_520c27b288008ecfce51e098b0d18a3f.jpg
https://ria.ru/20251204/belovo-2059802103.html
брянская область
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060108663_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_51fa3770fd4b285e28ce72881efe4ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, орловская область
Надежные люди, Брянская область, Орловская область
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение

Орловская область передала бойцам СВО гумпомощь для формирования расчетов

© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской области Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО, служащих в Брянской области
Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО, служащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО, служащих в Брянской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Орловская область доставила служащим в брянском приграничье российским бойцам спецоперации гуманитарный груз с оборудованием и снаряжением, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Посылка с необходимым оборудованием и снаряжением передана для формирования новых расчетов вновь созданных подразделений в приграничных районах Брянской области. В нее вошли: генератор, шуроповерты и железные скобы для строительства командно-наблюдательных и опорных пунктов", – говорится в сообщении.
По данным властей, груз предназначается служащим в приграничных районах Брянской области бойцам, его доставил участник специальной военной операции и кадровой программы "Герои земли Орловской" Михаил Лисов.
Жители кузбасского Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО
Вчера, 15:58
 
Надежные людиБрянская областьОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала