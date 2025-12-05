Рейтинг@Mail.ru
Убийство Кирка и Лабубу: Google выложил топ поиска США в 2025 году - РИА Новости, 05.12.2025
20:54 05.12.2025
Убийство Кирка и Лабубу: Google выложил топ поиска США в 2025 году
Убийство Кирка и Лабубу: Google выложил топ поиска США в 2025 году
2025-12-05T20:54:00+03:00
2025-12-05T20:54:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
украина
сша, нью-йорк (город), украина, чарли кирк, дональд трамп, зохран мамдани, google, международная федерация футбола (фифа), центральное разведывательное управление (цру)
США, Нью-Йорк (город), Украина, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Зохран Мамдани, Google, Международная федерация футбола (ФИФА), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Убийство Кирка и Лабубу: Google выложил топ поиска США в 2025 году

Убийство Кирка, кейпоп и Лабубу возглавили топ поиска Google в США в 2025 г

© AP Photo / Mark LennihanЖенщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США
Женщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Женщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, анимационный фильм "Кейпоп-охотницы на демонов", детские игрушки Лабубу, Iphone 17 и "большой прекрасный закон" президента США Дональда Трампа стали самыми популярными поисковыми запросами среди американских пользователей в 2025 году, следует из данных сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google.
Во второй пятерке тем, которыми интересовались американцы, оказались победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, китайская нейросеть DeepSeek, наиболее продолжительная приостановка работы правительства в США, продлившаяся 44 дня, Клубный чемпионат мира по футболу ФИФА и тарифные ограничения.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Конфликт на Украине не вошел в топ поиска Google в 2025 году
Вчера, 15:25
Среди персоналий, согласно данным Google Trends, наибольший интерес у жителей США в 2025 году вызвал Мамдани, следом за ним идет обвиняемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон, на третьем месте оказался американский рэпер D4vd, а замыкают первую пятерку вдова убитого активиста Эрика Кирк и новый Папа Римский Лев XIV.
Правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
3 декабря, 14:30
 
