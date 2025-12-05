Убийство Кирка и Лабубу: Google выложил топ поиска США в 2025 году

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, анимационный фильм "Кейпоп-охотницы на демонов", детские игрушки Лабубу, Iphone 17 и "большой прекрасный закон" президента США Дональда Трампа стали самыми популярными поисковыми запросами среди американских пользователей в 2025 году, следует из данных сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google.
Во второй пятерке тем, которыми интересовались американцы, оказались победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, китайская нейросеть DeepSeek, наиболее продолжительная приостановка работы правительства в США, продлившаяся 44 дня, Клубный чемпионат мира по футболу ФИФА и тарифные ограничения.
Среди персоналий, согласно данным Google Trends, наибольший интерес у жителей США в 2025 году вызвал Мамдани, следом за ним идет обвиняемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон, на третьем месте оказался американский рэпер D4vd, а замыкают первую пятерку вдова убитого активиста Эрика Кирк и новый Папа Римский Лев XIV.
Правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
