Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.12.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области, уничтожили за неделю до 415 военных ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РИА Новости, 05.12.2025
запорожская область
