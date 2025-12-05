Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.12.2025
12:45 05.12.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области, уничтожили за неделю до 415 военных ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РИА Новости, 05.12.2025
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 415 военных ВСУ за неделю

ВС России за неделю уничтожили до 415 военных ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области, уничтожили за неделю до 415 военных ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 81 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
