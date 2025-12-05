Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на здание "Грозный-Сити" нет пострадавших, заявил Кадыров - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 05.12.2025 (обновлено: 20:51 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/groznyy-2060213736.html
При атаке БПЛА на здание "Грозный-Сити" нет пострадавших, заявил Кадыров
При атаке БПЛА на здание "Грозный-Сити" нет пострадавших, заявил Кадыров - РИА Новости, 05.12.2025
При атаке БПЛА на здание "Грозный-Сити" нет пострадавших, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при атаке украинского БПЛА на одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити" никто не пострадал, само здание быстро... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:40:00+03:00
2025-12-05T20:51:00+03:00
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060215116_0:163:960:703_1920x0_80_0_0_33b4604cf25257681a29318b125fac54.jpg
https://ria.ru/20251205/groznyy-2060212968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060215116_0:144:960:864_1920x0_80_0_0_cb4aea7920992564279646d1ed787e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, общество
Рамзан Кадыров, Общество
При атаке БПЛА на здание "Грозный-Сити" нет пострадавших, заявил Кадыров

Кадыров: при атаке БПЛА ВСУ на здание "Грозный-Сити" никто не пострадал

© РИА НовостиПоследствия атаки украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити"
Последствия атаки украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
Последствия атаки украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при атаке украинского БПЛА на одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити" никто не пострадал, само здание быстро восстановят.
"Атака по высотному зданию (комплекса "Грозный-Сити" - ред.) — явный показатель бессилия. Для нас же самое главное, что никто не пострадал… Ну а здание мы восстановим быстро", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Здание высотного комплекса Грозный-Сити после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кадыров заявил об ответном "подарке" противнику в связи с атакой БПЛА
20:35
 
Рамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала