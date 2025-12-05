Рейтинг@Mail.ru
20:35 05.12.2025 (обновлено: 20:59 05.12.2025)
Кадыров заявил об ответном "подарке" противнику в связи с атакой БПЛА

Кадыров: противник получит мой личный "подарок" за атаку на Грозный-сити

ГРОЗНЫЙ, 5 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки украинского БПЛА на одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити" пообещал ответ, подчеркнув, что противник скоро получит "подарок".
Кадыров сообщил об атаке украинского БПЛА на одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити", пострадавших нет.
"От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него "подарок" противник скоро получит", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров назвал атаку на "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население
20:37
 
ОбществоРамзан Кадыров
 
 
