Гонконгский грипп, близкий к вакцинному, доминирует в России - РИА Новости, 05.12.2025
15:44 05.12.2025
Гонконгский грипп, близкий к вакцинному, доминирует в России
Гонконгский грипп, близкий к вакцинному, доминирует в России
РИА Новости
Гонконгский грипп, близкий к вакцинному, доминирует в России

НИИ Пастера: близкий к вакцинному гонконгский грипп доминирует в России

Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации
© РИА Новости / Максим Богодвид
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости гриппа регистрируется в РФ, доминирует гонконгский грипп, он очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями, сообщил журналистам директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила о разнице в составе вакцины против актуального для России гонконгского варианта вируса гриппа, которую ВОЗ рекомендовала на 2025 год.
Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России
"В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппа A(H3N2), что прогнозировалось ВОЗ с учетом его низкой активности в предыдущем сезоне. В состав вакцины для иммунизации в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ. По данным мониторинга циркулирующие вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа В полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вирус A(H3N2) хоть и очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями, которые отражаются на ее антигенности", - сказал Тотолян.
Он уточнил, что научным центром "Вектор" проводятся специальные исследования циркулирующих штаммов и уровня защитных свойств используемых вакцин.
"По первым результатам изучения сывороток крови от привитых в текущем сезоне людей установлено наличие защитного титра антител, нейтрализующих циркулирующий штамм вируса гриппа A(H3N2) на 80-90%, что говорит о достаточной эффективности и протективных свойствах вакцинных препаратов", - пояснил Тотолян.
Он уточнил, что дальнейшие углубленные исследования вируса продолжаются. Вакцинация, по его словам, остается самой эффективной мерой профилактики, а привитые люди в наибольшей степени защищены от заболевания гриппом и его возможных тяжелых последствий.
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19
© 2025 МИА «Россия сегодня»
