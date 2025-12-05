Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает расширить число случаев, когда можно будет показывать паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - использовать его при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет, говорится в сообщении министерства.

"Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта - он будет действителен при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет", - сказали в министерстве.