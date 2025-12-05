Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда
18:41 05.12.2025 (обновлено: 18:45 05.12.2025)
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда - РИА Новости, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда
Минцифры РФ предлагает расширить число случаев, когда можно будет показывать паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - использовать его при посадке на... РИА Новости, 05.12.2025
общество, россия
Общество, Россия

Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает расширить число случаев, когда можно будет показывать паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - использовать его при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет, говорится в сообщении министерства.
"Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта - он будет действителен при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет", - сказали в министерстве.
В сентябре Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным
Общество Россия
 
 
