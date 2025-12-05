Рейтинг@Mail.ru
Минцифры рассказало о способах подтверждения входа на "Госуслугах" - РИА Новости, 05.12.2025
17:44 05.12.2025 (обновлено: 18:04 05.12.2025)
Минцифры рассказало о способах подтверждения входа на "Госуслугах"
Минцифры рассказало о способах подтверждения входа на "Госуслугах"
Минцифры рассказало о способах подтверждения входа на "Госуслугах"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все пользователи "Госуслуг" смогут подтвердить вход на портал через одноразовый код в Max, по биометрии и с помощью одноразового кода из специального приложения, а возможность получить код доступа для входа на "Госуслуги" через смс будет только у пользователей десктопной версии портала, сообщили в Минцифры РФ.
Ранее в пятницу некоторые пользователи "Госуслуг" столкнулись с тем, что при входе на портал они получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет.
"Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа. На "Госуслугах" можно выбрать один из нескольких вариантов подтверждения входа", - сообщило министерство в своем канале в Max.
"Варианты второго фактора защиты: с помощью одноразового кода в мессенджере Мax, с помощью одноразового кода из специального приложения, по биометрии, смс - только для пользователей десктопной версии "Госуслуг", - добавили там.
Как отметили в министерстве, при получении одноразового кода в Max пользователю также задают вопросы, которые помогут выявить злоумышленника - это защищает от социальной инженерии. Если ответы вызовут подозрение, то он не выдаст код и предупредит об опасности.
В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ. Также он отмечал, что это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе.
