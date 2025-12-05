Рейтинг@Mail.ru
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС
17:38 05.12.2025 (обновлено: 19:01 05.12.2025)
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС
Минцифры поэтапно прекратит использование СМС‑кодов для подтверждения входа на "Госуслуги". РИА Новости, 05.12.2025
технологии, общество, россия, госуслуги
Технологии, Общество, Россия, Госуслуги
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС

Минцифры будет постепенно отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС

Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги"
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минцифры поэтапно прекратит использование СМС‑кодов для подтверждения входа на "Госуслуги".
"Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа <...> через мобильные устройства", — сообщило ведомство.
МВД рассказало, что делать, если мошенники взломали аккаунт на "Госуслугах"
3 декабря, 16:47
Теперь подтвердить вход на "Госуслуги" можно через одноразовый код в MAX, по биометрии и с помощью одноразового кода из специального приложения. Возможность войти на портал через СМС будет только у пользователей десктопной версии.
"Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа", — отмечается в публикации.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что СМС‑коды для смены пароля на "Госуслугах" могут заменить другими способами. Так, подтвердить действие можно будет при личном визите в МФЦ, через банковское приложение или с помощью токенов, которые генерируются в специальном сервисе.
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"
15 октября, 12:02
 
