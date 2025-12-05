https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060168957.html
Получить код к "Госуслугам" через СМС можно будет через декстопную версию
Получить код к "Госуслугам" через СМС можно будет через декстопную версию - РИА Новости, 05.12.2025
Получить код к "Госуслугам" через СМС можно будет через декстопную версию
РИА Новости. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КОД ДОСТУПА К "ГОСУСЛУГАМ" ЧЕРЕЗ СМС БУДЕТ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕСКТОПНОЙ ВЕРСИИ ПОРТАЛА - МИНЦИФРЫ РФ РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:53:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Получить код к "Госуслугам" через СМС можно будет через декстопную версию
Получение кода к "Госуслугам" через СМС будет доступно через декстопную версию