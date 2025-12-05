Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через Max

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ряд пользователей при входе на "Госуслуги" получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

"Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера", - сказано в уведомлении.

В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.