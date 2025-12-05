https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060110818.html
Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через Max
Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через Max - РИА Новости, 05.12.2025
Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через Max
05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ряд пользователей при входе на "Госуслуги" получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
"Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера", - сказано в уведомлении.
В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".