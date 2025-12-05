https://ria.ru/20251205/gosduma-2060187799.html
В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей
В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей - РИА Новости, 05.12.2025
В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей
Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества, соответствующий документ...
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Представляется целесообразным внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100 процентов сметной стоимости их производства и проката", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что такие изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, а также нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России
рядом недружественных стран.
"Подобная мера также позволит улучшить положение ключевых партнеров анимационных студий по дистрибуции - кинотеатральных сетей, вызванное возникшим дефицитом высококачественного кинотеатрального контента", - добавляется в документах.