В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей - РИА Новости, 05.12.2025
18:36 05.12.2025
В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей
В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Представляется целесообразным внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100 процентов сметной стоимости их производства и проката", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Памятная монета Фиксики - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультсериалу "Фиксики"
Вчера, 15:01
Отмечается, что такие изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, а также нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран.
"Подобная мера также позволит улучшить положение ключевых партнеров анимационных студий по дистрибуции - кинотеатральных сетей, вызванное возникшим дефицитом высококачественного кинотеатрального контента", - добавляется в документах.
Просмотр фильма - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
28 ноября, 02:53
 
