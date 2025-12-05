В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

"Представляется целесообразным внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100 процентов сметной стоимости их производства и проката", - сказано в пояснительной записке к проекту.