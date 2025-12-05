Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
18:15 05.12.2025
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
Изменения в Трудовой кодекс РФ в части самозанятых в ближайшее время рассмотрят в ГД России, новый законопроект готовит Минтруда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2025
общество, россия, калининградская область, андрей исаев, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Калининградская область, Андрей Исаев, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 дек – РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс РФ в части самозанятых в ближайшее время рассмотрят в ГД России, новый законопроект готовит Минтруда, сообщил РИА Новости заместитель руководитель фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Андрей Исаев.
Исаев принял участие в работе форума муниципальных депутатов партии "Единая Россия" Калининградской области.
"По мере развития платформенной экономики, существования таких упрощенных форм налогообложения, как самозанятые, возникает соблазн у некоторых работодателей перейти на то, чтобы наемных работников объявить самозанятыми и не платить налоги. Что вредно и для общества, и для самих работников, и в конечном итоге для этих работодателей", - сказал Исаев.
Он отметил, что депутаты партии "Единая Россия" в Госдуме провели консультации с правительством РФ, министерством труда готовит законопроект, который более четко пропишет критерии трудовых отношений самозанятых граждан.
"С министерством труда, мы договорились, что в ближайшее время оно готово будет представить нам законопроект, который четко пропишет критерии, и мы внесем это в Трудовой кодекс, отделяющий самозанятых и ИП от трудовых отношений: если есть такие-то признаки, то это трудовые отношения", - добавил Исаев.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко
26 ноября, 15:02
 
Общество Россия Калининградская область Андрей Исаев Госдума РФ Единая Россия
 
 
