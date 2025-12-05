https://ria.ru/20251205/gosduma-2060181241.html
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
2025-12-05T18:15:00+03:00
2025-12-05T18:15:00+03:00
2025-12-05T18:15:00+03:00
общество
россия
калининградская область
андрей исаев
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251126/matvienko-2057732861.html
россия
калининградская область
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
КАЛИНИНГРАД, 5 дек – РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс РФ в части самозанятых в ближайшее время рассмотрят в ГД России, новый законопроект готовит Минтруда, сообщил РИА Новости заместитель руководитель фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Андрей Исаев.
Исаев
принял участие в работе форума муниципальных депутатов партии "Единая Россия
" Калининградской области
.
"По мере развития платформенной экономики, существования таких упрощенных форм налогообложения, как самозанятые, возникает соблазн у некоторых работодателей перейти на то, чтобы наемных работников объявить самозанятыми и не платить налоги. Что вредно и для общества, и для самих работников, и в конечном итоге для этих работодателей", - сказал Исаев.
Он отметил, что депутаты партии "Единая Россия" в Госдуме
провели консультации с правительством РФ
, министерством труда готовит законопроект, который более четко пропишет критерии трудовых отношений самозанятых граждан.
"С министерством труда, мы договорились, что в ближайшее время оно готово будет представить нам законопроект, который четко пропишет критерии, и мы внесем это в Трудовой кодекс, отделяющий самозанятых и ИП от трудовых отношений: если есть такие-то признаки, то это трудовые отношения", - добавил Исаев.