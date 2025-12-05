В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым

КАЛИНИНГРАД, 5 дек – РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс РФ в части самозанятых в ближайшее время рассмотрят в ГД России, новый законопроект готовит Минтруда, сообщил РИА Новости заместитель руководитель фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Андрей Исаев.

"По мере развития платформенной экономики, существования таких упрощенных форм налогообложения, как самозанятые, возникает соблазн у некоторых работодателей перейти на то, чтобы наемных работников объявить самозанятыми и не платить налоги. Что вредно и для общества, и для самих работников, и в конечном итоге для этих работодателей", - сказал Исаев.

Он отметил, что депутаты партии "Единая Россия" в Госдуме провели консультации с правительством РФ , министерством труда готовит законопроект, который более четко пропишет критерии трудовых отношений самозанятых граждан.