В Госдуме назвали запуск канала RT India вкладом в многополярный мир
16:26 05.12.2025
В Госдуме назвали запуск канала RT India вкладом в многополярный мир
В Госдуме назвали запуск канала RT India вкладом в многополярный мир
индия, россия, сергей боярский, владимир путин, маргарита симоньян, госдума рф, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Сергей Боярский, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, Визит Путина в Индию — 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Запуск канала RT India является важным вкладом в формирование честного и многополярного информационного пространства, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Президент России Владимир Путин вместе с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян в пятницу дали старт вещанию RT в Индии.
Студия RT в виде огромной матрешки в Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
15:16
"Отличная инициатива. Запуск канала RT India — это важный вклад в формирование честного и многополярного информационного пространства", - сказал он.
Депутат считает, что в ситуации, когда в ряде стран предпочитают закрывать российские СМИ, шаг по запуску вещания RT в Индии демонстрирует приверженность принципам суверенитета и свободы информации.
"Мы ценим, что Индия, как наш стратегический партнер и одна из опор многополярного мира, открыта для диалога и не боится альтернативных точек зрения", - добавил парламентарий.
Боярский подчеркнул, что Россия через свою "мягкую силу" и профессионалов RT честно и открыто доносит свою позицию, предлагая миру "взвешенную альтернативу ангажированному западному мейнстриму".
"Этот новый канал станет мостом взаимопонимания между нашими народами", - заключил он.
Церемония запуска телеканала RT India - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India
15:09
 
ИндияРоссияСергей БоярскийВладимир ПутинМаргарита СимоньянГосдума РФВизит Путина в Индию — 2025
 
 
