В Госдуме назвали запуск канала RT India вкладом в многополярный мир

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Запуск канала RT India является важным вкладом в формирование честного и многополярного информационного пространства, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Отличная инициатива. Запуск канала RT India — это важный вклад в формирование честного и многополярного информационного пространства", - сказал он.

Депутат считает, что в ситуации, когда в ряде стран предпочитают закрывать российские СМИ, шаг по запуску вещания RT в Индии демонстрирует приверженность принципам суверенитета и свободы информации.

"Мы ценим, что Индия, как наш стратегический партнер и одна из опор многополярного мира, открыта для диалога и не боится альтернативных точек зрения", - добавил парламентарий.

Боярский подчеркнул, что Россия через свою "мягкую силу" и профессионалов RT честно и открыто доносит свою позицию, предлагая миру "взвешенную альтернативу ангажированному западному мейнстриму".