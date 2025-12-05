https://ria.ru/20251205/gosduma-2060136190.html
В Госдуме назвали запуск канала RT India вкладом в многополярный мир
2025-12-05T16:26:00+03:00
индия
россия
сергей боярский
владимир путин
маргарита симоньян
госдума рф
визит путина в индию — 2025
индия
россия
индия, россия, сергей боярский, владимир путин, маргарита симоньян, госдума рф, визит путина в индию — 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Запуск канала RT India является важным вкладом в формирование честного и многополярного информационного пространства, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Президент России Владимир Путин
вместе с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян
в пятницу дали старт вещанию RT в Индии
.
"Отличная инициатива. Запуск канала RT India — это важный вклад в формирование честного и многополярного информационного пространства", - сказал он.
Депутат считает, что в ситуации, когда в ряде стран предпочитают закрывать российские СМИ, шаг по запуску вещания RT в Индии демонстрирует приверженность принципам суверенитета и свободы информации.
"Мы ценим, что Индия, как наш стратегический партнер и одна из опор многополярного мира, открыта для диалога и не боится альтернативных точек зрения", - добавил парламентарий.
Боярский
подчеркнул, что Россия через свою "мягкую силу" и профессионалов RT честно и открыто доносит свою позицию, предлагая миру "взвешенную альтернативу ангажированному западному мейнстриму".
"Этот новый канал станет мостом взаимопонимания между нашими народами", - заключил он.