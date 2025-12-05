Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы

Кандидат от Национальной партии Насри Асфура, согласно последним данным Национального избирательного совета, лидирует после обработки 80,26% бюллетеней с результатом 40,05% (1 086 641 голос). Насралла, который до этого временно лидировал в президентской гонке, занимает вторую строчку с результатом 39,71% (1 077 158 голосов).

Ранее с заявлением о мошенничестве в процессе передачи данных о голосовании выступила кандидат правящей партии Libre Рикси Монкада, заявившая в интервью TeleSur, что в стране под покровительством США произошел электоральный переворот. Она подчеркнула, что не доверяет предварительным результатам, которые публикует Национальнай избирательный совет, и намерена опираться на пересчет копий протоколов.