Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 05.12.2025
07:36 05.12.2025 (обновлено: 07:41 05.12.2025)
Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы

Сальвадор Насралла
Сальвадор Насралла
© AP Photo / Rodrigo Abd
Сальвадор Насралла. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Гондураса от Либеральной партии Сальвадор Насралла обвинил президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в Гондурасе, передает агентство Рейтер.
Всеобщие выборы прошли в Гондурасе 30 ноября. Насралла в четверг заявил о манипуляции данными после ночного отключения системы подсчета голосов, обвинив в этом связанную с Национальной партией организацию.
"Кандидат в президенты Гондураса Сальвадор Насралла заявил, что вмешательство президента США Дональда Трампа в последнюю минуту в проходящие с небольшим отрывом выборы ослабило его шансы на победу и вытеснило его с первого места во время подсчета голосов", - говорится в материале агентства.
По информации Рейтер, Насралла также не согласился со словами американского лидера, назвавшего кандидата в президенты Гондураса "почти что коммунистом", и раскритиковал решение Трампа об освобождении экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в преддверии выборов.
Кандидат от Национальной партии Насри Асфура, согласно последним данным Национального избирательного совета, лидирует после обработки 80,26% бюллетеней с результатом 40,05% (1 086 641 голос). Насралла, который до этого временно лидировал в президентской гонке, занимает вторую строчку с результатом 39,71% (1 077 158 голосов).
Ранее с заявлением о мошенничестве в процессе передачи данных о голосовании выступила кандидат правящей партии Libre Рикси Монкада, заявившая в интервью TeleSur, что в стране под покровительством США произошел электоральный переворот. Она подчеркнула, что не доверяет предварительным результатам, которые публикует Национальнай избирательный совет, и намерена опираться на пересчет копий протоколов.
На голосовании 30 ноября граждане Гондураса выбирали президента, вице-президентов, 128 депутатов национального парламента, 20 представителей в Центральноамериканский парламент и 298 муниципальных руководителей. Максимальный установленный законом срок подсчета голосов не может превышать 30 дней.
