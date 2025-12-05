Рейтинг@Mail.ru
00:47 05.12.2025 (обновлено: 01:40 05.12.2025)
Бундестаг рассмотрит законопроект о модернизации военной службы
в мире
германия
берлин (город)
хдс/хсс
бундесвер германии
бундестаг германии
германия
берлин (город)
Дарья Буймова
БЕРЛИН, 5 дек – РИА Новости. Немецкий бундестаг в пятницу проголосует по законопроекту о модернизации военной службы, предполагающей, среди прочего, ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера, параллельно с голосованием пройдут "забастовки" немецких школьников.
"Федеральное правительство намерено создать юридические основы для "новой привлекательной военной службы". Законопроект "о модернизации военной службы" в окончательном чтении будет обсужден в пятницу, 5 декабря 2025 года", - говорится в сообщении на сайте бундестага.
После дебатов состоится поименное голосование на основе рекомендации комитета по обороне немецкого парламента. Кроме того, в пятницу на голосование будет вынесен запрос фракции "Левых". В нем они требует исключить пункт воинской обязанности из конституции Германии и увеличить финансирование прохождения добровольной службы.
В преддверии голосования объединение немецких школьников Schulstreik gegen Wehrpflicht ("Школьная забастовка против воинской обязанности") анонсировало "забастовки" по всей стране. Ожидается, что в пятницу в ряде крупных городов Германии пройдут протесты с участием учащихся. Среди прочего, в Берлине ожидается две подобных демонстрации в течение дня.
"Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке, послушанию и как убивать. Война - это не перспектива будущего, она уничтожает основы нашей жизни. Поэтому 5 декабря мы не пойдем в школу", - говорится на сайте объединения.
Согласно немецкому законодательству, школьники не располагают правом пропускать учебу под предлогом свободы протестовать. Однако в прошлые годы многие школы отпускали учащихся на забастовки, связанные с вопросами климата.
В середине октября партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после длительных споров достигли компромисса о законопроекте о военной службе.
Компромисс предполагает, что из числа всех молодых мужчин, заполнивших обязательную анкету, будет случайным образом отобрана часть, которая затем пройдет медицинский осмотр и собеседование. В случае, если добровольцев окажется недостаточно, отобранные по жеребьевке лица будут обязаны пройти как минимум шестимесячную военную службу.
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.
Согласно найденному в коалиции компромиссу, срок военной службы будет составлять минимум шесть месяцев. Молодые люди, которые добровольно решат ее пройти, будут получать ежемесячное вознаграждение размером не менее 2,6 тысячи евро брутто; военнослужащие по контракту будут зарабатывать минимум 2,7 тысячи евро, включая проживание. Кроме того, по возможности должно будет обеспечиваться место службы недалеко от места прописки.
Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. Бундесвер ранее сообщил, что, по сравнению с показателем за 2024 год, численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года, на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.
