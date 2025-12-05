https://ria.ru/20251205/gandi-2059966300.html
Путин рассказал о вкладе Махатмы Ганди в дело мира на планете
Путин рассказал о вкладе Махатмы Ганди в дело мира на планете - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о вкладе Махатмы Ганди в дело мира на планете
Махатма Ганди предвосхитил новый, более справедливый многополярный мир, который формируется сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
Путин: Махатма Ганди предвосхитил новый, более справедливый многополярный мир
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Махатма Ганди предвосхитил новый, более справедливый многополярный мир, который формируется сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг прибыл в Индию
с двухдневным государственным визитом. В пятницу Путин
приехал к мемориалу Махатмы Ганди
. Президент России
возложил венок и почтил память индийского политика на месте его кремации в комплексе Радж Гхат в Дели
.
"Один из основателей современного индийского государства, великий философ и гуманист - Махатма Ганди внес неоценимый вклад в дело мира на всей планете. Его идеи о свободе, добродетели и человеколюбии - не теряют актуальности и по сей день. Махатма Ганди, по сути, предвосхитил тот новый, более справедливый многополярный миропорядок, который сейчас находится в стадии формирования", - написал Путин в книге почетных гостей мемориала.
Махатма Ганди - один из лидеров национально-освободительного движения - был убит членами индуистской шовинистической организации в 1948 году. Радж Гхат (буквально переводится как "царская пристань") – это место его кремации. Мемориал расположен вблизи реки Джамна. Его центральным элементом является открытый чёрный мраморный помост, на котором высечены последние слова Ганди: "Хэ Рам" ("О, Боже!"). Посетители традиционно снимают обувь, посещая мемориал. Комплекс окружён садом, все деревья в котором посажены главами иностранных государств и правительств, в том числе советскими и российскими лидерами. В 1986 году дерево здесь посадил Михаил Горбачев
, а в 2000 году - Владимир Путин.
Радж Гхат - место массового паломничества индийцев, особенно в день рождения Ганди 2 октября и в годовщину его смерти 30 января.