Путин рассказал о вкладе Махатмы Ганди в дело мира на планете

"Один из основателей современного индийского государства, великий философ и гуманист - Махатма Ганди внес неоценимый вклад в дело мира на всей планете. Его идеи о свободе, добродетели и человеколюбии - не теряют актуальности и по сей день. Махатма Ганди, по сути, предвосхитил тот новый, более справедливый многополярный миропорядок, который сейчас находится в стадии формирования", - написал Путин в книге почетных гостей мемориала.