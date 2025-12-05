ГАИ опровергла данные об ужесточении требований к регистрации машин

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Госавтоинспекции опровергли информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, В Госавтоинспекции опровергли информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, сообщается Telegram-канале ведомства.

"Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции разъяснили, что исчерпывающий перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения установлен законодательством в сфере регистрации, в частности федеральным законом № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что срок эксплуатации транспорта к таким основаниям не отнесен, а единственным критерием допуска машин к участию в дорожном движении вне зависимости от срока эксплуатации является уровень технического состояния и соответствия конструкции автомобилей установленным требованиям безопасности, которые подтверждаются, в том числе, результатами техосмотра.