14:52 05.12.2025
ГАИ опровергла данные об ужесточении требований к регистрации машин
ГАИ опровергла данные об ужесточении требований к регистрации машин
В Госавтоинспекции опровергли информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, сообщается... РИА Новости, 05.12.2025
авто, гибдд мвд рф, общество
Авто, ГИБДД МВД РФ, Общество
ГАИ опровергла данные об ужесточении требований к регистрации старых машин

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Госавтоинспекции опровергли информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, сообщается Telegram-канале ведомства.
"Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции разъяснили, что исчерпывающий перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения установлен законодательством в сфере регистрации, в частности федеральным законом № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В ведомстве добавили, что срок эксплуатации транспорта к таким основаниям не отнесен, а единственным критерием допуска машин к участию в дорожном движении вне зависимости от срока эксплуатации является уровень технического состояния и соответствия конструкции автомобилей установленным требованиям безопасности, которые подтверждаются, в том числе, результатами техосмотра.
"В связи с этим вопрос о внесении изменений в законодательство в сфере регистрации в части ограничений для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается", - добавили в ГАИ.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду
АвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
 
