Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT

"Позиция Германии (по замороженным активам - ред.) также отчасти обусловлена ​​опасениями, что страна, смягчившая условия долгового тормоза (государственных заимствований - ред.), чтобы позволить себе практически неограниченные расходы на оборону, рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине", - отмечает газета.