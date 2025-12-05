Рейтинг@Mail.ru
Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ft-2059974524.html
Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT
Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT - РИА Новости, 05.12.2025
Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT
Власти ФРГ хотят быстрее решить вопрос с использованием замороженных активов РФ для помощи Киеву из-за опасений, что на страну ляжет большая часть расходов по... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:13:00+03:00
2025-12-05T10:13:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
сергей лавров
фридрих мерц
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_126:412:2631:1821_1920x0_80_0_0_c03bd99ec2d31d1c945d39ec5a43cb96.jpg
https://ria.ru/20250917/aktivy-2042462391.html
https://ria.ru/20251126/germanija-2057779663.html
https://ria.ru/20251205/merts-2059925197.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, сергей лавров, фридрих мерц, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT

FT: ФРГ хочет быстрее решить вопрос с замороженными активами РФ для помощи Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти ФРГ хотят быстрее решить вопрос с использованием замороженных активов РФ для помощи Киеву из-за опасений, что на страну ляжет большая часть расходов по поставкам вооружения Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на несколько источников.
Газета напоминает о предстоящем визите канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Брюссель для обсуждения с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использования замороженных активов России для помощи Киеву. Неназванные источники отметили Financial Times, что необходимость быстро разобраться с замороженными активами РФ и "послать политический сигнал Москве и Вашингтону" преобладает над юридической осторожностью в этом вопросе.
Флаги Украины и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов
17 сентября, 13:29
"Позиция Германии (по замороженным активам - ред.) также отчасти обусловлена ​​опасениями, что страна, смягчившая условия долгового тормоза (государственных заимствований - ред.), чтобы позволить себе практически неограниченные расходы на оборону, рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине", - отмечает газета.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В ФРГ заявили, что ждут от ЕК юридический текст по российским активам
26 ноября, 17:08
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Мерц подтвердил, что вместо Норвегии поедет в Брюссель
01:15
 
В миреРоссияУкраинаГерманияСергей ЛавровФридрих МерцЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала