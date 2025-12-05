Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти ФРГ хотят быстрее решить вопрос с использованием замороженных активов РФ для помощи Киеву из-за опасений, что на страну ляжет большая часть расходов по поставкам вооружения Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на несколько источников.
Газета напоминает о предстоящем визите канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Брюссель для обсуждения с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использования замороженных активов России для помощи Киеву. Неназванные источники отметили Financial Times, что необходимость быстро разобраться с замороженными активами РФ и "послать политический сигнал Москве и Вашингтону" преобладает над юридической осторожностью в этом вопросе.
Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов
17 сентября, 13:29
"Позиция Германии (по замороженным активам - ред.) также отчасти обусловлена опасениями, что страна, смягчившая условия долгового тормоза (государственных заимствований - ред.), чтобы позволить себе практически неограниченные расходы на оборону, рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине", - отмечает газета.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.