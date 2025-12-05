Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию
16:14 05.12.2025
В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области, обнаружив там около 50 килограммов наркотиков и более 500 килограммов
происшествия, ярославская область, переславский район, череповец, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ярославская область, Переславский район, Череповец, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области, обнаружив там около 50 килограммов наркотиков и более 500 килограммов прекурсоров, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Сообщается о задержании жителя Череповца Вологодской области 1980 года рождения, организовавшего лабораторию по производству синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Уточняется, что лаборатория располагалась в Переславском районе Ярославской области.
"В ходе обысков обнаружено и изъято лабораторное оборудование, синтетическое наркотическое средство массой около 50 кг, а также более 500 кг прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Организатор нарколаборатории задержан с поличным при силовой поддержке Росгвардии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет УФСБ.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков
ПроисшествияЯрославская областьПереславский районЧереповецФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
