В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию
В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области, обнаружив там около 50 килограммов наркотиков и более 500 килограммов... РИА Новости, 05.12.2025
