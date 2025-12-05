В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области, обнаружив там около 50 килограммов наркотиков и более 500 килограммов прекурсоров, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"В ходе обысков обнаружено и изъято лабораторное оборудование, синтетическое наркотическое средство массой около 50 кг, а также более 500 кг прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств", - говорится в сообщении.