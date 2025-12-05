https://ria.ru/20251205/fsb-2060005995.html
ФСБ показала задержание членов ячейки террористов в Башкирии
ФСБ показала задержание членов ячейки террористов в Башкирии - РИА Новости, 05.12.2025
ФСБ показала задержание членов ячейки террористов в Башкирии
ФСБ России показала видео задержания 8 членов ячейки международных террористов в Башкирии, распространявших на территории республики террористическую идеологию. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:52:00+03:00
2025-12-05T11:52:00+03:00
2025-12-05T11:52:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059982027_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d491af257e64c8fe6f585569940650f.jpg
https://ria.ru/20251015/zaderzhanie-2048466340.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059982027_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f6aac16f928456e64d931fc36ef0015.jpg
Задержание членов ячейки международных террористов в Башкирии
ФСБ задержала в Башкирии ячейку международных террористов, распространявших идею создания всемирного халифата. Восемь задержанных человек распространяли среди мусульман идеологию запрещенной в России террористической организации и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды других людей.
2025-12-05T11:52
true
PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала задержание членов ячейки террористов в Башкирии
ФСБ показала видео задержания членов ячейки террористов в Башкирии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания 8 членов ячейки международных террористов в Башкирии, распространявших на территории республики террористическую идеологию.
Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности РФ
в республике Башкортостан
пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из восьми граждан Российской Федерации.
На предоставленных кадрах показано, как членов МТО задерживают в их домах и отвозят в отделение для проведения дальнейших мероприятий. Из видеоролика следует, что по местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов МТО, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.