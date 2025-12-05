ФСБ показала задержание членов ячейки террористов в Башкирии

На предоставленных кадрах показано, как членов МТО задерживают в их домах и отвозят в отделение для проведения дальнейших мероприятий. Из видеоролика следует, что по местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов МТО, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.