Бундестаг отклонил резолюцию о передаче российских активов Украине

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Парламент Германии не принял предложение фракции "Зеленых" изъять замороженные российские активы в пользу Украины.

По итогам обсуждения проекта обращения к правительству его отклонение поддержали 455 депутатов, 77 проголосовали против, еще 53 воздержались.

Депутаты от правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что, в целом, поддерживают идею передачи российских активов на поддержку Киева, но в варианте, представленном Еврокомиссией

В среду ЕК предложила два способа финансирования Украины на 2026-2027 годы: заимствования ЕС и репарационный кредит.

Против использования резервов в любом виде выступили на заседании бундестага представители оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Так, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер назвал предложение "Зеленых" "юридически сомнительным, экономически опасным и прямым ударом по интересам Германии".

« "У нас есть компании, которые по-прежнему инвестируют в Россию, ведут там бизнес — Metro, Knauf, Hochland, и это только некоторые из них, с миллиардными оборотами. Им грозят ответные меры, экспроприация", — предупредил он.

Политик призвал к дипломатическим способам урегулирования конфликта на Украине. Он также обратился к немецким парламентариям с просьбой отказаться от идеи использовать российские активы в пользу Украины и посоветовал не трогать чужие деньги.

Его коллега по фракции, депутат Гай Готтшальк и вовсе назвал предложение "Зеленых" наивным и глупым.

« "Вы вообще просчитали риски последующей эскалации или длительного отчуждения от России? Россия останется нашим соседом и в следующие сто и двести лет, и мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить с ней хорошие отношения", — подчеркнул он.

Накануне представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.