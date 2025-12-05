В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы

БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. В ряде крупных городов Германии прошли протесты с участием тысяч школьников, выступающих против законопроекта о модернизации военной службы в Германии, предполагающей, среди прочего, ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера и введение обязательного медицинского освидетельствования.

В пятницу утром бундестаг проголосовал за законопроект о модернизации военной службы в Германии . 323 человека проголосовали за, 272 - против, один воздержался.

На фоне голосования в стране прошли "забастовки" тысяч школьников, ради этого пропустивших учебу. Так, в Берлине в районе Кройцберг собралось свыше одной тысячи учащихся, прошедших далее протестным шествием в центр города, сообщает издание Berliner Morgenpost. С собой они несли плакаты и транспаранты с критикой нового закона. Вечером ожидается также второе аналогичное шествие уже с участием двух тысяч человек.

Ростоке, Нюрнберге, Гамбурге у главного университета города по данным телерадиокомпании NDR собрались около 1,5 тысячи человек. Также против нового закона прошли протесты в Штутгарте Лейпциге и свыше 70 городов и общин, как сообщается на сайте организаторов.

В преддверии голосования в бунденстаге, объединение немецких школьников Schulstreik gegen Wehrpflicht ("Школьная забастовка против воинской обязанности") анонсировало "забастовки" по всей стране.

"Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке, послушанию и как убивать. Война - это не перспектива будущего, она уничтожает основы нашей жизни", - говорится на сайте объединения.

Согласно немецкому законодательству, школьники не располагают правом пропускать учебу под предлогом свободы протестовать. Однако в прошлые годы многие школы отпускали учащихся на забастовки, связанные с вопросами климата.

В середине октября партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ( ХДС /ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после длительных споров достигли компромисса о законопроекте о военной службе.

Компромисс предполагает, что из числа всех молодых мужчин, заполнивших обязательную анкету, будет случайным образом отобрана часть, которая затем пройдет медицинский осмотр и собеседование. В случае, если добровольцев окажется недостаточно, отобранные по жеребьевке лица будут обязаны пройти как минимум шестимесячную военную службу.

Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.

Согласно найденному в коалиции компромиссу, срок военной службы будет составлять минимум шесть месяцев. Молодые люди, которые добровольно решат ее пройти, будут получать ежемесячное вознаграждение размером не менее 2,6 тысячи евро брутто; военнослужащие по контракту будут зарабатывать минимум 2,7 тысячи евро, включая проживание. Кроме того, по возможности должно будет обеспечиваться место службы недалеко от места прописки.

Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.