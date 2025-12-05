Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы
17:08 05.12.2025 (обновлено: 17:29 05.12.2025)
В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы
В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы
в мире
германия
берлин (город)
гамбург (город)
бундесвер германии
хдс/хсс
германия
берлин (город)
гамбург (город)
Новости
В мире, Германия, Берлин (город), Гамбург (город), Бундесвер Германии, ХДС/ХСС
В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы

В ФРГ тысячи школьников вышли на демонстрации против модернизации военной службы

© AP Photo / Markus SchreiberПротест против законопроекта о модернизации военной службы в Берлине, Германия. 5 декабря 2025
Протест против законопроекта о модернизации военной службы в Берлине, Германия. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Протест против законопроекта о модернизации военной службы в Берлине, Германия. 5 декабря 2025
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. В ряде крупных городов Германии прошли протесты с участием тысяч школьников, выступающих против законопроекта о модернизации военной службы в Германии, предполагающей, среди прочего, ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера и введение обязательного медицинского освидетельствования.
В пятницу утром бундестаг проголосовал за законопроект о модернизации военной службы в Германии. 323 человека проголосовали за, 272 - против, один воздержался.
Национальный флаг ФРГ над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава союза промышленников ФРГ заявил о глубоком кризисе в Германии
2 декабря, 11:18
На фоне голосования в стране прошли "забастовки" тысяч школьников, ради этого пропустивших учебу. Так, в Берлине в районе Кройцберг собралось свыше одной тысячи учащихся, прошедших далее протестным шествием в центр города, сообщает издание Berliner Morgenpost. С собой они несли плакаты и транспаранты с критикой нового закона. Вечером ожидается также второе аналогичное шествие уже с участием двух тысяч человек.
В Гамбурге у главного университета города по данным телерадиокомпании NDR собрались около 1,5 тысячи человек. Также против нового закона прошли протесты в Штутгарте, Ростоке, Нюрнберге, Лейпциге и свыше 70 городов и общин, как сообщается на сайте организаторов.
В преддверии голосования в бунденстаге, объединение немецких школьников Schulstreik gegen Wehrpflicht ("Школьная забастовка против воинской обязанности") анонсировало "забастовки" по всей стране.
"Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке, послушанию и как убивать. Война - это не перспектива будущего, она уничтожает основы нашей жизни", - говорится на сайте объединения.
Согласно немецкому законодательству, школьники не располагают правом пропускать учебу под предлогом свободы протестовать. Однако в прошлые годы многие школы отпускали учащихся на забастовки, связанные с вопросами климата.
В середине октября партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после длительных споров достигли компромисса о законопроекте о военной службе.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бундестаг рассмотрит законопроект о модернизации военной службы
00:47
Компромисс предполагает, что из числа всех молодых мужчин, заполнивших обязательную анкету, будет случайным образом отобрана часть, которая затем пройдет медицинский осмотр и собеседование. В случае, если добровольцев окажется недостаточно, отобранные по жеребьевке лица будут обязаны пройти как минимум шестимесячную военную службу.
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.
Согласно найденному в коалиции компромиссу, срок военной службы будет составлять минимум шесть месяцев. Молодые люди, которые добровольно решат ее пройти, будут получать ежемесячное вознаграждение размером не менее 2,6 тысячи евро брутто; военнослужащие по контракту будут зарабатывать минимум 2,7 тысячи евро, включая проживание. Кроме того, по возможности должно будет обеспечиваться место службы недалеко от места прописки.
Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. Бундесвер ранее сообщил, что, по сравнению с показателем за 2024 год, численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года, на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.
Прохожие на одной из улиц Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию
2 декабря, 07:28
 
В миреГерманияБерлин (город)Гамбург (город)Бундесвер ГерманииХДС/ХСС
 
 
