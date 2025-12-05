https://ria.ru/20251205/forum-2060066194.html
Путин и Моди приехали на Российско-индийский бизнес-форум
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на Российско-индийский бизнес-форум, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
