Путин и Моди примут участие в Российско-индийском бизнес-форуме
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вместе с индийским премьер-министром Нарендра Моди примет участие в российско-индийском бизнес-форуме. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:24:00+03:00
2025-12-05T12:24:00+03:00
2025-12-05T12:39:00+03:00
визит путина в индию — 2025
экономика
индия
владимир путин
нарендра моди
индия
