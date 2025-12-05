Фестиваль "Мне через сердце виден мир" прошел в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Мне через сердце виден мир" прошел в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.

"В Областном доме народного творчества состоялся гала-концерт XXIV Областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Мне через сердце виден мир". Это одно из ключевых мероприятий, которые ежегодно проводятся в декаду инвалидов", - говорится в сообщении. На этот раз в основу главной идеи фестиваля был положен слоган "Каждая зажженная звезда важна и нужна миру".

Участники фестиваля - это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, слуху, дети-инвалиды вследствие общего заболевания, которые занимаются творчеством в различных жанрах (инструментальная музыка, народное, академическое, эстрадное сольное пение, авторская песня, поэзия, художественное слово, оригинальный жанр, пантомима, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство).

Фестиваль включает несколько этапов. С сентября по ноябрь в муниципальных образованиях региона проходили отборочные туры, в которых приняли участие более 5 тысяч детей. Победители этих творческих состязаний вышли в заключительный этап, объединивший свыше 1,2 тысячи участников и гостей.

На праздничное мероприятие приехали воспитанники 36 учреждений: школ-интернатов, центров дополнительного образования, культурных, общественных и некоммерческих организаций.

"Фестиваль "Мне через сердце виден мир" впервые состоялся в 2001 году и с тех пор остается важнейшим социально-культурным проектом Ростовской области. Он призван приковывать внимание к особенным детям, поддерживать и развивать их творческий потенциал, создавать условия для их социализации и самовыражения", - отметил замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев.