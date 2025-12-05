Рейтинг@Mail.ru
04:53 05.12.2025
Власти Фарер смягчили строгий закон об абортах
Парламент Фарерских островов проголосовал за смягчение закона об абортах, разрешив жительницам архипелага прерывать беременность при сроке до 12 недель... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
фарерские острова
дания
фарерские острова
дания
Дарья Буймова
в мире, фарерские острова, дания
Власти Фарер смягчили строгий закон об абортах

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Парламент Фарерских островов проголосовал за смягчение закона об абортах, разрешив жительницам архипелага прерывать беременность при сроке до 12 недель включительно, до этого они могли делать аборт только в исключительных случаях, сообщает телерадиокомпания DR.
Как напоминает DR, закон об абортах был принят на Фарерах в 1956 году, он отличается особой строгостью. Женщинам разрешается делать аборт только в ряде особых случаев: если беременность представляет опасность для их жизни или здоровья, если они подверглись изнасилованию или инцесту, если есть риск того, что ребенок родится с серьезным или неизлечимым заболеванием, и, наконец, если женщина не может сохранить ребенка. Решение о необходимости аборта принимает врач, и в случае нарушения закона и врачу, и решившей прервать беременность женщине может грозить тюремный срок.
"Фарерский парламент, лёгтинг, принял законопроект, позволяющий женщинам делать аборт до конца 12-й недели беременности", - говорится в материале телерадиокомпании.
Как пишет DR, законопроект был принят с минимальным отрывом: 17 депутатов проголосовали за, 16 - против. Поправки в закон об абортах пытались внести неоднократно, отмечает телерадиокомпания, к примеру, в 2024 году голосование завершилось с 15 голосами за и против.
По словам автора законопроекта, депутата Хервёр Польсдоттир, для того, чтобы сделать аборт, многим фареркам приходится ездить в Данию. Она подчеркнула, что это историческое решение, благодаря которому у женщин архипелага теперь есть выбор. DR отмечает, что после принятия закона многие присутствующие в здании парламента женщины обнимались и плакали.
