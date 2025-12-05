Власти Фарер смягчили строгий закон об абортах

Как напоминает DR, закон об абортах был принят на Фарерах в 1956 году, он отличается особой строгостью. Женщинам разрешается делать аборт только в ряде особых случаев: если беременность представляет опасность для их жизни или здоровья, если они подверглись изнасилованию или инцесту, если есть риск того, что ребенок родится с серьезным или неизлечимым заболеванием, и, наконец, если женщина не может сохранить ребенка. Решение о необходимости аборта принимает врач, и в случае нарушения закона и врачу, и решившей прервать беременность женщине может грозить тюремный срок.