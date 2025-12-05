В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций

ООН, 5 дек – РИА Новости. Европейская экономика в 2022-2025 годах из-за антироссийских санкций понесла совокупные потери в размере до 1,6 триллионов евро, заявил зампостпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков.

Он отметил, что попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер – это "рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка".

"Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул российский дипломат.