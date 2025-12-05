Рейтинг@Mail.ru
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций - РИА Новости, 05.12.2025
01:27 05.12.2025
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций - РИА Новости, 05.12.2025
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
Европейская экономика в 2022-2025 годах из-за антироссийских санкций понесла совокупные потери в размере до 1,6 триллионов евро, заявил зампостпреда российской... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T01:27:00+03:00
2025-12-05T01:27:00+03:00
2025
в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, брикс
В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций

Чумаков: экономика ЕС за три года потеряла до 1,6 триллионов евро из-за санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
ООН, 5 дек – РИА Новости. Европейская экономика в 2022-2025 годах из-за антироссийских санкций понесла совокупные потери в размере до 1,6 триллионов евро, заявил зампостпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков.
"Санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьезный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 триллионов евро", – сказал Чумаков в ходе заседания Генассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами".
Он отметил, что попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер – это "рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка".
"Несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении моей страны, - свыше 35 тысяч, - Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития", – констатировал Чумаков.
РФ, добавил он, настроена на открытое и равноправное взаимодействие без дискриминации - и именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.
"Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул российский дипломат.
В миреРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНБРИКС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
