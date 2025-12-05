https://ria.ru/20251205/evropa-2060210168.html
В Постпредстве рассказали о цели кражи российских активов ЕС
Цель кражи в ЕС активов России - затягивание конфликта на Украине и препятствование мирному процессу, заявили в постоянном представительстве России при ЕС,... РИА Новости, 05.12.2025
