08:00 05.12.2025 (обновлено: 08:28 05.12.2025)
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
2025-12-05T08:00:00+03:00
2025-12-05T08:28:00+03:00
аналитика
украина
киев
сша
европа
2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Европейские СМИ, а в особенности британские, широко известны тем, что истово исповедуют принцип "плюнь в глаза — божья роса", где каждый день начинается с нового вранья, а старое благополучно забывается. Классический пример — цитаты из The Telegraph c разницей в три года:
— 2022 год: "Катастрофическая война Путина обнажила Россию как третьесортную державу";
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
— 2025 год: "Россия побеждает на Украине и будет диктовать свои условия. Единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина".
Впрочем, с продажных беспринципных шавок какой спрос? Но любопытно то, что этот же принцип распространяется на целые евространы и скоро охватит весь волшебный сад.
Не успел еще стихнуть ветер от воинственной жестикуляции лидеров Италии, как пришла пора срочно переобуваться в валенки. В 2023 году итальянская премьерша Мелони была неотразима и неостановима, когда на встрече с протухшим Зеленским в Риме пообещала, что "Италия предоставит Украине полную поддержку для отражения агрессии России на столько времени, сколько необходимо" и поклялась на черепе Микеланджело: "Мы ставим на победу Украины".
Планета облетела Солнце два раза, и вчера пришли новости, что Италия вдруг "притормозила программу НАТО по закупке американского оружия для Украины" (PURL). Целый глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров "преждевременно", а фамилию Зеленский он слышит в первый раз: "Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. <…> Понадобятся другие меры, такие, как гарантии безопасности".
Где же та самая обещанная поддержка Украины до последней лазаньи, он не уточнил, но это и неважно, потому что кто старое помянет, тому глаз вон.
В начале этого года горячий финский парень и знаменитый гольфист Стубб на саммите Support Ukraine в Киеве просто сделал заявку на успех, когда заявил: "Вы не можете доверять Путину. Вы не можете сделать сделку с Путиным. <…> Я верю, что это день, когда нужно признать, что Путин потерял эту войну в том смысле, что мы увидим европейскую Украину. Мы увидим в конце концов Украину в НАТО".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция отказалась выполнять требования США по Украине
2 декабря, 08:00
Но видимо, кто-то дал клюшкой по его мячикам и теперь тот же Стубб призывает европейцев готовиться к миру на "несправедливых" для Киева условиях: "Все те условия для справедливого мира, о которых мы много говорили в течение этих четырех лет, скорее всего, не будут выполнены". При этом премьер-министр страны Орпо заявил, что Финляндия отказывается предоставить Украине гарантии безопасности: "Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая". А-а-а, ну тогда понятно. Что ж тут непонятного?
Чехия, еще недавно готовая отдать Украине все свое оружие до последнего гвоздика, вдруг остановила передачу Киеву танков Т-72M4CZ "из-за критических неисправностей в системе управления огнем". По версии местного министерства обороны, глючит какой-то электронный компонент. Ранее бы эти танки выпотрошили и заново нафаршировали за неделю, а теперь опаньки: "проблема технически нерешаема". А ведь так хотелось, но гадкие электроны подвели.
А тут еще немецкое издание Die Zeit выяснило, что недавно в Абу-Даби прошли тайные встречи высокопоставленных немецких политиков с представителями России. Цель — налаживание связей в свете скорого открытия еврошлюзов после коллапса Украины. Другое издание, Der Spiegel, приводит перехват разговора Макрона, Мерца и Зеленского, где те горюют, что "существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без четких гарантий безопасности".
Как пел некогда популярный персонаж, "этот поезд в огне, и нам не на что больше жать… этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать". Европейцам, впрочем, пока еще есть куда бежать, и они начинают бежать уже пачками, а лицам почти украинской державности деваться уже почти некуда.
Находящийся сейчас в США пока еще глава СНБО Украины Умеров был вызван на ковер вместо Зеленского для вручения ультиматума не просто так: у него рыльце в пушку до самых пяток, не хуже Миндича и Ермака, плюс гражданство США и там же семья и нажитая непосильным трудом недвижимость. Мягкие объятия ФБР нравятся Умерову настолько, что, по утечкам из Киева, возвращаться из США на Украину он не собирается. И зачем? Что он там не видел?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего
Вчера, 08:00
По этой же причине Зеленский никак не может найти желающего на должность главы офиса президента. Все понимают, что отмыться от рукопожатия кровавого клоуна будет невозможно, и прячутся от него сильнее, чем от ТЦК.
Также из Киева приходят слухи, что Верховная рада на грани паралича или гражданской войны: в случае отставки или смещения Зеленского нужно будет подписывать соглашения с Россией и США, но "ручной" спикер и ряд депутатов этого делать не хотят, а оппозиция под шумок ищет способы пролезть на теплые места, но опять же, чтобы не подставиться перед националистами. Одновременно раздаются требования сместить главкома ВСУ Сырского и все руководство ВСУ.
Иными словами, на наших глазах европейские подпорки киевского режима начинают неумолимо трескаться и давно уже сгнившее внутри чучело начинает все быстрее крениться набок, а из него начинают бежать улитки и тараканы.
Вчера Трамп написал, почти слово в слово повторив Путина: "Я здесь, в этом кабинете, говорил Зеленскому, что у него нет карт. Тогда еще было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучшее время для договоренности. Но они, в "своей мудрости", решили этого не делать. Сейчас против них очень многое".
Мы предупреждали — теперь не обижайтесь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом
1 декабря, 08:00
 
Аналитика Украина Киев США Европа
 
 
