Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС провели 5 декабря первое обсуждение предложения Еврокомиссии об использовании замороженных в союзе суверенных российских активов для финансирования Киева на ближайшие два года, обсуждение продолжится на следующей неделе, сообщил журналистам источник в Брюсселе.