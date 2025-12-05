Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 05.12.2025 (обновлено: 22:23 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/es-2060225843.html
Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам
Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам - РИА Новости, 05.12.2025
Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам
Постоянные представители стран-членов ЕС провели 5 декабря первое обсуждение предложения Еврокомиссии об использовании замороженных в союзе суверенных... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:14:00+03:00
2025-12-05T22:23:00+03:00
экономика
россия
украина
бельгия
тео франкен
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20251205/evropa-2060210168.html
https://ria.ru/20251205/postpredstvo-2060209941.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, бельгия, тео франкен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Бельгия, Тео Франкен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по российским активам

Постпреды ЕС провели первое обсуждение предложения ЕК по активам России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС провели 5 декабря первое обсуждение предложения Еврокомиссии об использовании замороженных в союзе суверенных российских активов для финансирования Киева на ближайшие два года, обсуждение продолжится на следующей неделе, сообщил журналистам источник в Брюсселе.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что в пятницу состоится первое предметное обсуждение нового предложения, оно должно быть согласовано к саммиту ЕС 18-19 декабря.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Постпредстве рассказали о цели кражи российских активов ЕС
Вчера, 20:12
"Прошло первое заседание", - сообщил он.
Постпредство РФ при ЕС заявило, что незаконное использование российских государственных активов будет иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики.
Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В России заявили, что кража российских активов не пройдет зря для Европы
Вчера, 20:10
 
ЭкономикаРоссияУкраинаБельгияТео ФранкенЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала