Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, в том числе в ставке верховного главнокомандующего ВСУ и совете нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает издание "Зеркало недели".
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
"Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет офис (Зеленского - ред.), он все еще продолжает занимать должности, в частности в органах, которые занимаются национальной безопасностью Украины. ("Зеркалу недели" - ред.) удалось насчитать как минимум десять должностей, которые все еще занимает бывший глава офиса (Зеленского - ред.)", - говорится в материале издания.
Как сообщает "Зеркало недели", имя Ермака до сих пор фигурирует в составе СНБО на официальном сайте органа. Кроме того, он по-прежнему входит в ставку верховного главнокомандующего: Зеленский включил его в состав органа еще в феврале 2022 года и не издавал указа о его исключении.
"Бывший глава офиса (Зеленского - ред.) продолжает входить также в ряд консультативно-совещательных органов при (Зеленском - ред.)... Ермак продолжает входить в ряд групп и штабов", - пишет издание.
Так, по данным "Зеркала недели", Ермак до сих пор числится членом национального инвестиционного совета, председателем совета по вопросам поддержки предпринимательства, зампредседателя нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, сопредседателем международной экспертной группы "Ермака-Макфола" и международной консультативной группы "Ермака-Расмуссена", главой комиссии государственных наград и геральдики, а также членом президиума конгресса местных и региональных властей при Зеленском.
