Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
03:15 05.12.2025
Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, пишут СМИ
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
верховная рада украины
дело миндича
украина
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, в том числе в ставке верховного главнокомандующего ВСУ и совете нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает издание "Зеркало недели".
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist
29 ноября, 22:17
"Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет офис (Зеленского - ред.), он все еще продолжает занимать должности, в частности в органах, которые занимаются национальной безопасностью Украины. ("Зеркалу недели" - ред.) удалось насчитать как минимум десять должностей, которые все еще занимает бывший глава офиса (Зеленского - ред.)", - говорится в материале издания.
Как сообщает "Зеркало недели", имя Ермака до сих пор фигурирует в составе СНБО на официальном сайте органа. Кроме того, он по-прежнему входит в ставку верховного главнокомандующего: Зеленский включил его в состав органа еще в феврале 2022 года и не издавал указа о его исключении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
1 декабря, 16:48
"Бывший глава офиса (Зеленского - ред.) продолжает входить также в ряд консультативно-совещательных органов при (Зеленском - ред.)... Ермак продолжает входить в ряд групп и штабов", - пишет издание.
Так, по данным "Зеркала недели", Ермак до сих пор числится членом национального инвестиционного совета, председателем совета по вопросам поддержки предпринимательства, зампредседателя нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, сопредседателем международной экспертной группы "Ермака-Макфола" и международной консультативной группы "Ермака-Расмуссена", главой комиссии государственных наград и геральдики, а также членом президиума конгресса местных и региональных властей при Зеленском.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом
1 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
