Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, в том числе в ставке верховного главнокомандующего ВСУ и совете нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает издание "Зеркало недели".

"Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет офис (Зеленского - ред.), он все еще продолжает занимать должности, в частности в органах, которые занимаются национальной безопасностью Украины. ("Зеркалу недели" - ред.) удалось насчитать как минимум десять должностей, которые все еще занимает бывший глава офиса (Зеленского - ред.)", - говорится в материале издания.

Как сообщает "Зеркало недели", имя Ермака до сих пор фигурирует в составе СНБО на официальном сайте органа. Кроме того, он по-прежнему входит в ставку верховного главнокомандующего: Зеленский включил его в состав органа еще в феврале 2022 года и не издавал указа о его исключении.

"Бывший глава офиса (Зеленского - ред.) продолжает входить также в ряд консультативно-совещательных органов при (Зеленском - ред.)... Ермак продолжает входить в ряд групп и штабов", - пишет издание.