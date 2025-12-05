Рейтинг@Mail.ru
График движения поездов МЦД-2 временно изменится - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/elektrichki-2059949470.html
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
График движения поездов МЦД-2 временно изменится - РИА Новости, 05.12.2025
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
График движения поездов МЦД-2 в субботу временно изменится в связи со строительством нового городского вокзала Перерва, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T07:48:00+03:00
2025-12-05T07:48:00+03:00
подольск
москва
нахабино
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e1d0bfc28e2cd768cda1bd9f77d9ad.jpg
https://ria.ru/20251204/efimov-2059736043.html
https://realty.ria.ru/20251201/blagoustroystvo-2058443196.html
подольск
москва
нахабино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032477_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_dce654940e622657000ea33d8cd67059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подольск, москва, нахабино, общество
Подольск, Москва, Нахабино, Общество
График движения поездов МЦД-2 временно изменится

График движения поездов МЦД-2 в субботу изменится из-за строительства вокзала

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Поезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. График движения поездов МЦД-2 в субботу временно изменится в связи со строительством нового городского вокзала Перерва, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Шестого декабря на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) поезда будут следовать по укороченным маршрутам и с увеличенными интервалами. Это связано со строительством нового городского вокзала Перерва", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2
Вчера, 14:12
Отмечается, что на участке от станции Курская до Перервы интервалы движения увеличат до 2,5 часа, от Курьянова до Царицына - до одного часа, а от Царицына до Подольска - до 30 минут. Кроме того, на Рижском направлении на участке от Курской до станции Нахабино интервал движения увеличится до 20 минут.
Как подчеркивается на сайте, большая часть поездов со стороны Подольска будет следовать по укороченным маршрутам до и от Царицына, Курьянова и Перервы. Пассажирам рекомендуют строить маршруты через станцию Царицыно с пересадкой на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.
Также на участке от Калитников до Перервы поезда в обоих направлениях проследуют по пути на Подольск. Перед поездкой пассажирам стоит уточнить путь отправления поезда на табло.
"Горожан просят заранее уточнять расписание поездов на сайте перевозчика", - добавляется в сообщении.
Пересадочный узел Отрадное - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ритм столицы: как изменились территории у станций метро и МЦД в 2025 году
1 декабря, 10:00
 
ПодольскМоскваНахабиноОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала