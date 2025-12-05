https://ria.ru/20251205/elektrichki-2059949470.html
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
График движения поездов МЦД-2 временно изменится - РИА Новости, 05.12.2025
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
График движения поездов МЦД-2 в субботу временно изменится в связи со строительством нового городского вокзала Перерва
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
График движения поездов МЦД-2 в субботу изменится из-за строительства вокзала
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. График движения поездов МЦД-2 в субботу временно изменится в связи со строительством нового городского вокзала Перерва, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Шестого декабря на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) поезда будут следовать по укороченным маршрутам и с увеличенными интервалами. Это связано со строительством нового городского вокзала Перерва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке от станции Курская до Перервы интервалы движения увеличат до 2,5 часа, от Курьянова до Царицына - до одного часа, а от Царицына до Подольска
- до 30 минут. Кроме того, на Рижском направлении на участке от Курской до станции Нахабино
интервал движения увеличится до 20 минут.
Как подчеркивается на сайте, большая часть поездов со стороны Подольска будет следовать по укороченным маршрутам до и от Царицына, Курьянова и Перервы. Пассажирам рекомендуют строить маршруты через станцию Царицыно с пересадкой на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.
Также на участке от Калитников до Перервы поезда в обоих направлениях проследуют по пути на Подольск. Перед поездкой пассажирам стоит уточнить путь отправления поезда на табло.
"Горожан просят заранее уточнять расписание поездов на сайте перевозчика", - добавляется в сообщении.