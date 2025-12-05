https://ria.ru/20251205/ekskursiya-2060202161.html
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян - РИА Новости, 05.12.2025
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян
Специальную виртуальную экскурсию по штаб-квартире телеканала RT India провели для президента России Владимира Путина, сообщила главный редактор международной... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:26:00+03:00
2025-12-05T19:26:00+03:00
2025-12-05T19:26:00+03:00
визит путина в индию — 2025
маргарита симоньян
владимир путин
россия
нью-дели
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060153338_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_694c0ba64272826cef9bfe546cd32e0e.jpg
https://ria.ru/20251205/rt-2060180400.html
https://ria.ru/20251205/simonyan-2060157208.html
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060153338_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a36958b62c710a6adcb4d7a4bb56f77.jpg
Виртуальная экскурсия по RT India
5 декабря началось вещание RT India. Экскурсию по новому центру проводят управляющий редактор Ашок Багрия и глава ньюзрума Рунджун Шарма.
2025-12-05T19:26
true
PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визит путина в индию — 2025, маргарита симоньян, владимир путин, россия, нью-дели, телеканал rt
Визит Путина в Индию — 2025, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Россия, Нью-Дели, Телеканал RT
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян
Симоньян: Путину провели виртуальную экскурсию по штаб-квартире RT India
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Специальную виртуальную экскурсию по штаб-квартире телеканала RT India провели для президента России Владимира Путина, сообщила
главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели
5 декабря, церемония запуска прошла с участием Путина
и Симоньян
. В ходе церемонии Симоньян предложила главе государства посетить виртуальную экскурсию по студийному комплексу.
"Провели виртуальную экскурсию по RT India для президента. Надеюсь, ему понравилось. А мы начали работу на многомиллионную индийскую аудиторию. С Богом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, опубликовав видео с обзором штаб-квартиры телеканала.
Во время виртуальной экскурсии продемонстрировали работу аппаратной, где круглосуточно готовятся выпуски новостей и программы канала, в том числе с участием известных индийских политиков. Среди них бывший министр иностранных дел Салман Хуршид, а также председатель комитета по внешним связям парламента Индии
Шаши Тхарур.
Также президенту показали высокотехнологичную студию, где готовят новостные выпуски. Ведущие в ходе экскурсии отметили, что подготовка к запуску канала включала масштабную рекламную кампанию в крупнейших городах страны. Один из примеров - тематический поезд "Музей России и Индии" в Нью-Дели, в котором представлена информация об исторической дружбе двух стран. Экспозиция набрала широкую популярность в сети. В частности, внук актёра Раджа Капура опубликовал в своих соцсетях постер с дедом, размещенный в поезде.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей