Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специальную виртуальную экскурсию по штаб-квартире телеканала RT India провели для президента России Владимира Путина, Специальную виртуальную экскурсию по штаб-квартире телеканала RT India провели для президента России Владимира Путина, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря, церемония запуска прошла с участием Путина Симоньян . В ходе церемонии Симоньян предложила главе государства посетить виртуальную экскурсию по студийному комплексу.

"Провели виртуальную экскурсию по RT India для президента. Надеюсь, ему понравилось. А мы начали работу на многомиллионную индийскую аудиторию. С Богом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, опубликовав видео с обзором штаб-квартиры телеканала.

Во время виртуальной экскурсии продемонстрировали работу аппаратной, где круглосуточно готовятся выпуски новостей и программы канала, в том числе с участием известных индийских политиков. Среди них бывший министр иностранных дел Салман Хуршид, а также председатель комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур.

Также президенту показали высокотехнологичную студию, где готовят новостные выпуски. Ведущие в ходе экскурсии отметили, что подготовка к запуску канала включала масштабную рекламную кампанию в крупнейших городах страны. Один из примеров - тематический поезд "Музей России и Индии" в Нью-Дели, в котором представлена информация об исторической дружбе двух стран. Экспозиция набрала широкую популярность в сети. В частности, внук актёра Раджа Капура опубликовал в своих соцсетях постер с дедом, размещенный в поезде.