Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян - РИА Новости, 05.12.2025
19:26 05.12.2025
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян - РИА Новости, 05.12.2025
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян
Специальную виртуальную экскурсию по штаб-квартире телеканала RT India провели для президента России Владимира Путина, сообщила главный редактор международной... РИА Новости, 05.12.2025
визит путина в индию — 2025
маргарита симоньян
владимир путин
россия
нью-дели
телеканал rt
Путину провели виртуальную экскурсию по RT India, сообщила Симоньян

Симоньян: Путину провели виртуальную экскурсию по штаб-квартире RT India

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специальную виртуальную экскурсию по штаб-квартире телеканала RT India провели для президента России Владимира Путина, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря, церемония запуска прошла с участием Путина и Симоньян. В ходе церемонии Симоньян предложила главе государства посетить виртуальную экскурсию по студийному комплексу.
Открытие RT в Индии укрепит доверие с Россией, заявила вице-спикер Госдумы
18:12
"Провели виртуальную экскурсию по RT India для президента. Надеюсь, ему понравилось. А мы начали работу на многомиллионную индийскую аудиторию. С Богом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, опубликовав видео с обзором штаб-квартиры телеканала.
Во время виртуальной экскурсии продемонстрировали работу аппаратной, где круглосуточно готовятся выпуски новостей и программы канала, в том числе с участием известных индийских политиков. Среди них бывший министр иностранных дел Салман Хуршид, а также председатель комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур.
Также президенту показали высокотехнологичную студию, где готовят новостные выпуски. Ведущие в ходе экскурсии отметили, что подготовка к запуску канала включала масштабную рекламную кампанию в крупнейших городах страны. Один из примеров - тематический поезд "Музей России и Индии" в Нью-Дели, в котором представлена информация об исторической дружбе двух стран. Экспозиция набрала широкую популярность в сети. В частности, внук актёра Раджа Капура опубликовал в своих соцсетях постер с дедом, размещенный в поезде.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей
Симоньян пообещала Путину, что RT сделает все, чтобы не подвести президента
16:57
 
Визит Путина в Индию — 2025Маргарита СимоньянВладимир ПутинРоссияНью-ДелиТелеканал RT
 
 
