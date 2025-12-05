Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о сбалансированном росте российской экономики - РИА Новости, 05.12.2025
11:40 05.12.2025
Новак рассказал о сбалансированном росте российской экономики
Российская экономика сегодня находится в стадии формирования сбалансированных точек устойчивого роста и снижения инфляции, считает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 05.12.2025
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская экономика сегодня находится в стадии формирования сбалансированных точек устойчивого роста и снижения инфляции, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня наша экономика находится в стадии формирования сбалансированных точек устойчивого роста, снижения инфляции. Мы видим, что мы этот период преодолеваем, и это связано в первую очередь с теми задачами, которые стоят по сбалансированному росту нашей экономики в будущем", - сказал Новак в ходе выступления на церемонии вручения премии "Ведомостей" "Импульс".
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
