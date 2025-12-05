Рейтинг@Mail.ru
В ЕК не прокомментировали слова де Вевера о невозможности поражения России - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 05.12.2025 (обновлено: 18:01 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ek-2060174612.html
В ЕК не прокомментировали слова де Вевера о невозможности поражения России
В ЕК не прокомментировали слова де Вевера о невозможности поражения России - РИА Новости, 05.12.2025
В ЕК не прокомментировали слова де Вевера о невозможности поражения России
В Еврокомиссии отказались комментировать утверждение премьера Бельгии, согласно которому на Западе никто не верит в то, что РФ может потерпеть поражение в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:51:00+03:00
2025-12-05T18:01:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
тео франкен
еврокомиссия
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
https://ria.ru/20251205/ek-2060080179.html
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059648378.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059572902.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, тео франкен, еврокомиссия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Тео Франкен, Еврокомиссия, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
В ЕК не прокомментировали слова де Вевера о невозможности поражения России

В ЕК не прокомментировали слова премьера Бельгии о невозможности поражения РФ

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии отказались комментировать утверждение премьера Бельгии, согласно которому на Западе никто не верит в то, что РФ может потерпеть поражение в конфликте на Украине.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в интервью бельгийскому изданию Libre, что никто на Западе не верит всерьез в поражение России на Украине, по его словам, это "басня" и "полная иллюзия".
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT
14:27
"Я не буду комментировать конкретно это. Я думаю, что я уже говорила, что премьер-министр (Барт де Вевер - ред.) поделится сегодня своими взглядами и обсудит их с председателем (Еврокомиссии Урсулой - ред.) фон дер Ляйен и канцлером (Германии Фридрихом - ред.) Мерцем", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Она также сообщила, что встреча главы ЕК, премьера Бельгии и канцлера Германии в пятницу будет нацелена на поиск решения по финансированию Киева к саммиту ЕС в декабре.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС. Премьер-министр Бельгии ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава ЕЦБ назвала натяжкой предложение ЕК использовать активы России
3 декабря, 23:01
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27
 
В миреРоссияУкраинаБельгияТео ФранкенЕврокомиссияЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала