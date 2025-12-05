В ЕК не прокомментировали слова де Вевера о невозможности поражения России

БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии отказались комментировать утверждение премьера Бельгии, согласно которому на Западе никто не верит в то, что РФ может потерпеть поражение в конфликте на Украине.
"Я не буду комментировать конкретно это. Я думаю, что я уже говорила, что премьер-министр (Барт де Вевер - ред.) поделится сегодня своими взглядами и обсудит их с председателем (Еврокомиссии Урсулой - ред.) фон дер Ляйен и канцлером (Германии Фридрихом - ред.) Мерцем", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС. Премьер-министр Бельгии ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.