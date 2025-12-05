Рейтинг@Mail.ru
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро
14:34 05.12.2025
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро - РИА Новости, 05.12.2025
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро
Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
брюссель
еврокомиссия
россия
илон маск
tiktok
евросоюз
брюссель
россия
в мире, брюссель, еврокомиссия, россия, илон маск, tiktok, евросоюз
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Россия, Илон Маск, TikTok, Евросоюз
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро

ЕК оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах

Логотип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Логотип социальной сети X. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.
"Сегодня Еврокомиссия наложила на Х штраф на сумму 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Это первый штраф за нарушение закона о цифровых услугах", - сказал он.
Ренье добавил, что основаниями для штрафа стало нарушение "обязательств прозрачности". В частности, каждый пользователь Х может заплатить за "голубую галочку", то есть показатель верифицированного аккаунта. Кроме того, штраф касается рекламный репозитория Х, где хранятся рекламные материалы, данные и объявления. Как сообщил Ренье, репозиторий Х "не работает должным образом и не предоставляет исследователям эффективный доступ к данным".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
В миреБрюссельЕврокомиссияРоссияИлон МаскTikTokЕвросоюз
 
 
